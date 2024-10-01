60-летний рязанец фиктивно прописал 28 мигрантов у себя дома

Во время рейдов полицейские установили, что 60-летний рязанец фиктивно прописал 28 граждан стран Средней Азии в возрасте от 20 и 35 лет у себя дома на окраине Рязани. Фактически мигранты проживали в другом месте.

Полицейские пресекли в Рязани фиктивную постановку на учет по одному адресу 28 иностранных граждан. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД 1 октября.

Во время рейдов полицейские установили, что 60-летний рязанец фиктивно прописал 28 граждан стран Средней Азии в возрасте от 20 и 35 лет у себя дома на окраине Рязани. Фактически мигранты проживали в другом месте.

Отмечается, что около месяца назад полицейские выявили фиктивную постановку на учет одного иностранного гражданина, к которой был причастен 60-летний рязанец. Во время проверки сотрудники УМВД установили, что злоумышленник в 2024 году неоднократно совершал подобные противоправные действия.

В отношении мужчины дознавателем отдела МВД России по Советскому району города Рязани возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ. Уточняется, что фиктивная постановка на учет иностранного гражданина наказывается штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Сотрудники полиции обратились к жителям с просьбой сообщать обо всех нарушениях миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 02/102.