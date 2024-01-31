Жители Приокского пожаловались, что детям сложно ходить по нерасчищенным дорогам

В Рязани пожаловались на нерасчищенные от снега дороги в Приокском. Пост об этом появился 31 января в Telegram-канале «Рязань».

"Дорога к детскому саду выглядит вот так. Не чистят вторую неделю, на так называемой пешеходной части стоят машины, по этому родители с детьми вынуждены ходить по проезжей части! Дети маленькие, ноги высоко поднять не могут. Про санки и ватрушки и говорить не чего, только человек обладающий Мега силой там провезти их сможет!" - негодует житель.

Ранее на нерасчищенные дороги пожаловались жители Шлакова.