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За январь 2024 года в Рязанской области с помощью вертолета санавиации спасли пять человек
Врачи летали в Шацк, Касимов, Скопин и Шилово.

За январь 2024 года в Рязанской области с помощью вертолета санавиации спасли пять человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.

Первый вылет случился 1 января. В Рязань доставили пациента с хронической сердечной недостаточностью из поселка Шилово. Мужчину отвезли в кардиологический диспансер.

Также врачи дважды летали в Шацк, а еще в Касимов и Скопин.

Отмечается, что санитарная авиация появилась в Рязанской области в 2020 году по национальному проекту «Здравоохранение».