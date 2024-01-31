ВС РФ заняли улучшили положение на нескольких направлениях

В ведомстве рассказали, что российские войска заняли более выгодные рубежи на краснолиманском направлении, на донецком — улучшили положение по переднему к

ВС РФ заняли улучшили положение на нескольких направлениях. Об этом сообщает Минобороны.

В ведомстве рассказали, что российские войска заняли более выгодные рубежи на краснолиманском направлении, на донецком — улучшили положение по переднему краю.

Потери ВСУ за сутки на всех направлениях составили в совокупности до 895 человек. Также сообщается об уничтожении ЗРК Iris-T производства Германии.