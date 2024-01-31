В Санкт-Петербурге пьяный мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина изнасиловал 12-летнюю дочь своей супруги. Об этом сообщила « Фонтанка ».

По предварительной информации, сообщение в полицию поступило 30 января около 23:00 от матери школьницы.

Приехавшие в квартиру в Выборгском районе правоохранители задержали пьяного гражданина Узбекистана. Предварительно, около 19:00 того же дня он изнасиловал 12-летнюю школьницу. Ребенка госпитализировали в детскую больницу с травмой. После оказания медпомощи девочку направили на амбулаторное лечение.

Мужчину доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отмечается, что ранее задержанного уже судили. В мае 2021 года его условно осудили за то, что он ударил ножом мужчину во время конфликта в подъезде. Однако в июле 2022 года ему отменили условный срок и сняли судимость.