В рязанском Минобразования рассказали, как в школах реализуется запрет на использование телефонов

Запрет на пользование мобильниками непосредственно во время занятий, касается не только учеников, но и педагогов.

В рязанском Минобразования рассказали, как в школах реализуется запрет на использование телефонов. Об этом пишет РИА «МедиаРязань»,

Министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина рассказала, что в некоторых образовательных учреждениях ученики складывают телефоны в специальные коробки и забирают после занятий. Педагоги не имеют права отбирать мобильник у ребенка, могут лишь предложить сдать гаджет.

Отмечается, что ученик может оставить телефон при себе во время занятия, но не использовать. При этом запрет на пользование мобильниками непосредственно во время занятий, касается не только учеников, но и педагогов.

Напомним, законопроект о запрете использования телефонов в школах приняли в декабре.