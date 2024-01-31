В России в 2023 году выпуск легковых авто увеличился на 19%

Также увеличилось количество грузовиков и автобусов.

В России по итогам 2023 года выросло производство легковых авто. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

В прошлом году произвели 537,1 тысяч легковушек, что на 19% больше, чем в 2022 году.

Вместе с тем выпуск грузовиков увеличился на 19,3%. В 2023 году было создано 167,6 тысяч большегрузов.

Производство автобусов массой более пяти тонн также выросло — на 10,9% и составило 14,1 тысяч штук.

Количество автобусов массой менее пяти тонн достигло 23 тысяч штук, что на 67,9% больше по сравнению с прошлым годом.