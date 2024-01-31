В районы Рязанской области приедут мобильные офисы минсоцзащиты

Они будут работать по принципу «одного окна»

В районы Рязанской области приедут мобильные офисы минсоцзащиты. Об этом сообщили в министерстве. Они будут работать по принципу «одного окна» каждый вторник.

Жителей познакомят с востребованными вакансиями, обучат новой профессии.

За теми, кто утратил навыки самообслуживания, в офисах закрепят социального работника. Также в пунктах можно оформить меры соцподдержки.

6 февраля машины минсоцзащиты приедут в Шацк, а также микрорайон Октябрьский Скопинского района.

В этот же день офисы появятся в селах Нижний Якимец, Азеево, Енкаево, Ерлино, Кочуры, Нестерово, Песочня, Петрово, Баграмово, Шумашь, Морозовы-Борки, Новобокинское, Ижевское, Истье, Покровское, Аладьино, Инякино, Добрые пчелы.

Кроме того, воспользоваться услугами смогут в поселках Елатьма, Тума, Погореловский и Сотницино.

Отмечается, что в населенный пункт Грязное работники соцзащиты приедут 8 февраля.