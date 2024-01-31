В Пронском районе мужчина слепил семью снежных драконов

Житель селе Октябрьское Евгений Цунаев слепил семью драконов у родника на реке Кердь. Отмечается, что мужчина лепит снежные фигуры у своего дома каждый год.

В Пронском районе мужчина слепил семью снежных драконов. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Житель селе Октябрьское Евгений Цунаев слепил семью драконов у родника на реке Кердь. Отмечается, что мужчина лепит снежные фигуры у своего дома каждый год.

«В Год дракона из снежных сугробов вылепил трех сказочных чудищ. Из-за мягкой температуры снег стал податливым. Сделал это на радость односельчанам и своим любимым внучатым племянницам. Тремя неделями раньше я лепил снежных зверюшек — зайцев, котов, медведя. Несколько лет назад начал работать со снегом, первой моей скульптурой был мужичок с гармошкой», — рассказал Цунаев.

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