В НАТО подтвердили, что учения Steadfast Defender 2024 направлены на сдерживание России

В них будут принимать участие 90 тысяч военных.

Крупнейшие с распада СССР учения НАТО Steadfast Defender 2024 направлены на сдерживание России, которую альянс считает «угрозой». Об этом заявил спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Armenpress.

В учениях будут задействованы около 90 тысяч военных. В частности, в мероприятии примет участие Турция, несмотря на особую политику в отношении России.

«Она вкладывает в предпринимаемые нами усилия столько же, сколько и любой другой союзник. Она будет частью этих больших учений, как и всех больших учениях, которые мы проводили в прошлом», — отметил Коломина.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин встретится в феврале с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.