В Москве няня избила годовалого ребенка

В Москве няня избила годовалого ребенка. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

У москвички три ребенка: годовалый младенец, трехлетний мальчик и восьмилетняя девочка. Ей помогала по дому 56-летняя женщина, ее взяли на работу няней. Она отвозила детей на кружки, в детсад, кормила и следила за ними, пока родителей не было дома. Также в квартире установили камеры.

26 января москвичка с дочкой ушла на занятия по фигурному катанию. Младенца оставили дома с няней. Пока дочь занималась, женщина решила посмотреть, как младшего сына укладывали спать. Она увидела, что няня отвлекалась на мобильный телефон. Ей написали сообщение с просьбой отложить устройство. Няня убрала, но в ответ начала вслух ругаться матом.

Москвичка решила проверить, не грубит ли няня детям. С мужем они посмотрели записи с камер и увидели, как женщина трясла маленького ребенка, била по ноге и плевала на голову. Пока мальчик плакал, няня продолжала ударять его рукой, но по ноге. На теле ребенка не было следов, поэтому родители не сразу поехали в больницу. Другие дети на няню не жаловались.

На женщину написали заявление в полицию, она во всем созналась. Она рассказала, что сорвалась на ребенка из-за политической обстановки в родном Донецке и ссор с сожителем. Ей грозит уголовное дело.

Фото: Telegram-канал Baza