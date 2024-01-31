В Москве боец джиу-джитсу проломил череп старшекласснику

В Москве боец джиу-джитсу проломил череп старшекласснику. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на Домостроительной улице.

По данным канала, 38-летний спортсмен и бизнесмен возвращался домой. Он увидел подростка, который бил руками и ногами по автомобилям. Мужчина сделал замечание. Старшеклассник проигнорировал его и продолжил хулиганить. В ответ москвич ударил его, а после убежал.

17-летнего школьника госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, переломом черепа и ушибом головного мозга.

Мужчину задержали спустя сутки. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».