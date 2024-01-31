В Москве боец джиу-джитсу проломил череп 17-летнему школьнику

В Москве боец джиу-джитсу проломил голову 17-летнему школьнику. Об этом сообщили в Telegram-канале «Газета.Ru».

Подросток вместе с друзьями пинал припаркованные автомобили. 38-летний спортсмен сделал им замечание по этому поводу, но его проигнорировали. Тогда мужчина решил решить вопрос силой.

В результате боец проломил одному из подростков череп. Врачи зафиксировали у него черепно-мозговую травму и ушиб мозга.

Спортсмена задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Ему грозит до 10 лет колонии.