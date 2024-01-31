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В Ленинградской области три человека насмерть отравились газом

Двое мужчин и женщина погибли в частном доме в Ленинградской области, отравившись бытовым газом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный СК.

Отмечается, что видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Предварительно, их смерть наступила в результате отравления бытовым газом. Предполагаемая давность наступления смерти — около семи дней.

«При осмотре места происшествия в доме обнаружен газовый баллон с открытым краном», — сообщили в ведомстве.