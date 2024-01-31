В Ленинградской области беспилотник повредил цистерны нефтеперерабатывающего завода

В Ленинградской области беспилотник повредил цистерны нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Беспилотник упал в ночь на среду, 31 января. Его пытались сбить на подлете, в 60 километрах от Петербурга. Был задействован ракетный комплекс С-400.

В итоге БПЛА упал и повредил несколько цистерн нефтеперерабатывающего завода на Глухоозерском шоссе. На место выехали экстренные службы.