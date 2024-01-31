В Коми обнаружили труп пенсионерки в луже крови
В Коми мужчину осудят за убийство возлюбленной. Об этом сообщил портал «
Инцидент произошел в ноябре 2023 года в квартире одного из домов в селе Пажга.
По предварительной информации, 54-летний мужчина выпивал с 61-летней сожительницей. В один момент они не смогли договориться, произошла ссора. Тогда мужчина взял нож и ударил в грудь возлюбленной. От полученной раны и обильной кровопотери женщина умерла на месте.
Приехавшие следователи осмотрели квартиру, провели допрос. Далее специалисты организовали судебно-медицинскую экспертизу. Собранные доказательства позволили предъявить подозреваемому обвинительное заключение. Дело рассмотрят в суде.