В Коми бездомные собаки искусали 15-летнюю девочку

Возбуждено уголовное дело.

В Коми стая бездомных собак искусала 15-летнюю школьницу. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Ухте 28 января.

«Девочка 2008 года рождения получила телесные повреждения, с которыми обратилась в медучреждение», — указано в сообщении пресс-службы республиканского СУ СК России. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

В издании «Про Город» уточнили, что одна из собак несколько раз укусила девочку за ноги, порвала куртку и утащила шапку.