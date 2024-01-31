В Кальном начали строительство мостового перехода через теплотрассу
Объект расположен около ЖК «Багратион» на Касимовском шоссе.
В Кальном начали строить мостовой переход через теплотрассу. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Переход будет расположен на Касимовском шоссе, около ЖК «Багратион».
Его возводят «в целях выполнения технических условий, выданных МУП „РМПТС“ застройщику». Проект согласовали с ресурсоснабжающей организацией.
Переход делают для обеспечения безопасного передвижения граждан.