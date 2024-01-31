В Госдуму внесли проект о наделении военкоров статусом ветерана боевых действий

У журналистов на передовой нет никакой защиты или преимуществ по сравнению с военными.

В Госдуму внесли законопроект о наделении военкоров статусом ветеранов боевых действий, сообщил Сергей Миронов, пишет РИА Новости.

По словам депутата, у журналистов на передовой нет никакой защиты или преимуществ по сравнению с военными.

«Самая важная битва, которую мы ведем, — это битва за умы. Без победы в ней не будет общей победы над врагом. Я всегда говорю, что правда — за нами, но люди должны знать эту правду, должны знать, против кого и за что мы сражаемся. Поэтому те, кто доносит эту правду, должны получать поддержку со стороны государства», — подчеркнул он.