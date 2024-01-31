В Госдуме заявили, что в украинском конфликте наступил переломный момент

Западные страны не готовы к ведению продолжительной изнуряющей борьбы.

Украинский конфликт выходит на новую фазу. Об этом сказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, пишет РИА Новости.

«Запад дает сигналы, что готов на торги по размену Украины в надежде на получение жирного куска для компенсации понесенных ими затрат и удовлетворения своих исторических и геополитических амбиций», — отмечает он.

Депутат считает, что западные страны не готовы к ведению продолжительного изнуряющего конфликта. Традиционным методом ведения боевых действий для них является так называемый блицкриг, а если он провалился, то Запад сворачивает «свою военную агрессию, а военное противостояние переводится в новую фазу».