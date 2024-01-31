В Госдуме предложили возродить одну из практик Российской империи для увеличения численности населения

Речь идет о технологии «обрусения».

В Госдуме предложили возродить одну из практик Российской империи для увеличения численности населения. Инициативу предложил депутат Евгений Федоров в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Речь идет о технологии «обрусения». Депутат рассказал, что суть технологии состоит в особенностях русской национальности, которая формируется через язык, общую историю и культуру, а не через этнос. Федоров отметил, что таким образом, человека можно назвать русским независимо от национальности его родителей.

«Это означает, что нам надо возвращать этот механизм и увеличивать численность русского населения за счет механизма обрусения, в том числе миграционных потоков по линии механизма обрусения, то есть брать русских, а русский — это тот, кто с рождения говорит по-русски», — заявил депутат.

Федоров считает, что для этого необходимо восстанавливать границы России в соответствии с итогами Второй мировой войны и наращивать численность населения так, «как мы наращивали в нашей истории все полторы тысячи лет нашего развития».