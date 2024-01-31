Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 31
Чтв, 01
Птн, 02
ЦБ USD 89.67 0.38 01/02
ЦБ EUR 97.11 0.32 01/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
3 часа назад
446
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
2 243
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
8 429
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
9 091
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В 2024 году в Рязанской области благоустроят 28 общественных пространств
Выбранные объекты определили по итогам Всероссийского онлайн-голосования.

В 2024 году в Рязанской области благоустроят 28 общественных пространств. Об этом сказал губернатор Павел Малков, комментируя предстоящие работы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», который реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.

Выбранные объекты определили по итогам Всероссийского онлайн-голосования на платформе 62.gorodsreda.ru, которое проходило в 2023 году.

Губернатор отметил важность того, что именно жители территорий имеют возможность решать, каким хотят видеть свой город или село.

«Благодаря нацпроекту „Жилье и городская среда“ в регионе создаются и обновляются парки, пешеходные улицы, детские и спортивные площадки по всему региону. За пять лет в Рязанской области благоустроено более 170 общественных пространств», — подчеркнул Малков.

В этом году появятся новые места отдыха в Рязани, Касимове, Новомичуринске, Скопине, Сасове, а также в Александро-Невском, Кораблине, Михайлове, Рыбном, Ряжске, Сараях, Спасске, Спас-Клепиках, Шацке и Шилове.

Например, в Спасске приведут в порядок Советский бульвар. В прошлом году по нацпроекту в городе обновили набережную: обустроили три видовые площадки, установили скамейки, урны, смонтировали освещение и видеонаблюдение, провели озеленение.