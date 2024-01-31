В 2024 году в Рязанской области благоустроят 28 общественных пространств

Выбранные объекты определили по итогам Всероссийского онлайн-голосования.

В 2024 году в Рязанской области благоустроят 28 общественных пространств. Об этом сказал губернатор Павел Малков, комментируя предстоящие работы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», который реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.

Выбранные объекты определили по итогам Всероссийского онлайн-голосования на платформе 62.gorodsreda.ru , которое проходило в 2023 году.

Губернатор отметил важность того, что именно жители территорий имеют возможность решать, каким хотят видеть свой город или село.

«Благодаря нацпроекту „Жилье и городская среда“ в регионе создаются и обновляются парки, пешеходные улицы, детские и спортивные площадки по всему региону. За пять лет в Рязанской области благоустроено более 170 общественных пространств», — подчеркнул Малков.

В этом году появятся новые места отдыха в Рязани, Касимове, Новомичуринске, Скопине, Сасове, а также в Александро-Невском, Кораблине, Михайлове, Рыбном, Ряжске, Сараях, Спасске, Спас-Клепиках, Шацке и Шилове.

Например, в Спасске приведут в порядок Советский бульвар. В прошлом году по нацпроекту в городе обновили набережную: обустроили три видовые площадки, установили скамейки, урны, смонтировали освещение и видеонаблюдение, провели озеленение.