В 2023 году рязанцы предпочли умные часы фитнес-трекерам

Рязанцы, как и остальные россияне предпочитают носить умные часы, а фитнес-трекеры уходят в прошлое. Это выяснила МТС, проанализировав рынок покупок носимых устройств. Директор МТС в Рязанской области Александр Ляк связывает рост спроса с расширением линейки недорогих умных часов. Лидером продаж остаются Apple с долей 39% в штуках, далее следуют Samsung (13%) и Huawei (12%).

Рязанцы, как и остальные россияне предпочитают носить умные часы, а фитнес-трекеры уходят в прошлое. Это выяснила МТС, проанализировав рынок покупок носимых устройств. Так, в 2023 году было продано восемь млн умных часов, фитнес-трекеров и детских локаторов на сумму 51,3 млрд рублей, что больше на 41% в штуках и на 24% в деньгах по сравнению с 2022 годом.

Умные часы заняли 72% рынка в штуках и почти 90% в деньгах. Начиная с 2019 года доля продаж фитнес-трекеров в России сократилась с 56% до 7%.

«Рост спроса умных часов мы связываем с повышением ценовой доступности. В частности, у нас расширился ассортимент в сегменте до 20 тысяч рублей, а средняя цена устройства составила 7,9 тысяч рублей. По итогам года она упала на 27%, в то время как на фитнес-трекеры всего на 10%", — рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Всего в 2023 году в России продано 5,8 млн умных часов на 45,8 млрд рублей, что больше, чем в 2022 году на 82% в штуках и на 32% в деньгах. По сравнению с 2022 годом тройка самых популярных брендов не изменилась — лидером продаж остается Apple с долей 39% в штуках, далее следуют Samsung (13%) и Huawei (12%).