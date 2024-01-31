Умер профессор РГУ имени Есенина, доктор филологических наук Владимир Решетов

Ему было 79 лет.

Умер профессор РГУ имени Есенина, доктор филологических наук Владимир Решетов. Об этом сообщили в группе факультета русской филологии и национальной культуры в соцсети «ВКонтакте».

Решетов работал в должности профессора на кафедре литературы и журналистики с 2002 года. Он руководил практикой магистрантов, курсовыми и выпускными квалификационными работами, магистерскими и кандидатскими диссертациями (по специальности «Литература народов стран зарубежья»), читал лекционные курсы по всем разделам истории зарубежной литературы на отделениях русского языка и литературы, журналистики, культурологии. Он был ветераном труда, заслуженным работником высшей школы РФ, членом Ассоциации преподавателей английской литературы России, Ассоциации изучения проблем англистики (RAES). В 2008 году его наградили знаком «За вклад в развитие университета».

Владимира Решетова не стало 30 января. Ему было 79 лет.