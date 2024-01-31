Участника команды КВН обвинили в понуждении девочек к действиям сексуального характера

Следователи возбудили уголовное дело на мужчину, подозреваемого в понуждении несовершеннолетних девушек к действиям сексуального характера. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе следствия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В следственном управлении СК России по Приморскому краю в отношении данного мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера). Глава ведомства запросил у руководителя следственного управления по Приморскому краю Владимира Фомина доклад об установленных в ходе расследования обстоятельствах и по иным доводам обращения», — говорится в сообщении.

Как рассказал журналистам адвокат Дмитрий Качан, представляющий интересы потерпевших, подозреваемым является участник и руководитель команды КВН «Океан» из Владивостока Сергее Андрейчуке. Он участвовал в Высшей лиге КВН в 2022 году.