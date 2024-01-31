У рязанца арестовали автомобиль

Отмечается, что 40-летний мужчина взял в долг один миллион 300 тысяч рублей у своего знакомого и не вернул в указанный срок.

В Сараях у местного жителя арестовали автомобиль. Об этом пишет ИД «Пресса».

Отмечается, что 40-летний мужчина взял в долг один миллион 300 тысяч рублей у своего знакомого и не вернул в указанный срок.

На связь с приставами не выходит, по месту регистрации не проживает.

В счет долга наложили запрет на регистрационные действия на автомобиль ВАЗ-21102. Так как местонахождение машины неизвестно, ее объявили в розыск.