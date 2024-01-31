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Совет молодежи «Рязаньэнерго» подвел итоги работы за 2023 год

Совет молодежи «Рязаньэнерго» подвел итоги работы за 2023 год. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках «Года молодого специалиста» юные энергетики провели более 30 мероприятий. В их числе экскурсии для студентов и школьников на энергообъекты филиала, уроки электробезопасности, профильные «Дни открытых дверей» в ВУЗах.

Отмечается, что представители Совета молодежи посещали все мероприятия «Рязаньэнерго». Самыми значимыми из них стали IX хоккейный турнир «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» и торжественное открытие подстанции 110 кВ «Развитие». Кроме того, впервые в этом году в филиале прошел кибертурнир.

«Ребята с радостью поддержали идею и сформировали две команды, одна из которых отправилась на состязания в Москву. Свою активную деятельность Совет молодежи „Рязаньэнерго“ намерен продолжать и далее», — написали в посте.