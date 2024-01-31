Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 31
Чтв, 01
Птн, 02
ЦБ USD 89.67 0.38 01/02
ЦБ EUR 97.11 0.32 01/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
3 часа назад
445
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
2 243
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
8 429
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
9 091
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Скончался худрук оркестра русских народных инструментов «МКЦ Рязани»
Он был заслуженным работником культуры РФ.

Умер художественный руководитель оркестра русских народных инструментов МБУК «МКЦ Рязани», заслуженный работник культуры РФ Александр Лаврухин. Об этом сообщили в группе «МБУК «МКЦ г. Рязани».

Лаврухин окончил Калужское музыкальное училище и Нижегородскую государственную консерваторию. В 1972 году приехал работать в Рязанское музыкальное училище.

За все время работы он подготовил более 200 специалистов: баянистов, аккордеонистов, дирижеров. Его ученики — лауреаты всероссийских, региональных и областных конкурсов.

«В 1973 году Лаврухин создал оркестр баянов, которым руководил на протяжении 27 лет. Оркестр вел интенсивную концертную деятельность, его отличал высокий исполнительский уровень, владение обширным репертуаром», — указано в посте.

Также Лаврухин консультировал оркестры русских народных инструментов области и был членом Общественного совета при управлении культуры администрации города Рязани.

«Много времени Александр Иванович уделял методической работе. Им были разработаны программы дисциплин «Дирижирование» и «Инструментовка», где были учтены все особенности преподавания этих предметов», — отмечено в посте.

Александр Лаврухин награжден Почетными грамотами Министерства культуры СССР и РСФСР, министерства культуры Рязанской области, Почетными знаками «За отличные успехи в среднем специальном образовании», «За достижения в самодеятельном искусстве», «За отличную работу в культурно-просветительных учреждениях профсоюзов». Он был удостоен званий «Почетный работник среднего профессионального образования РФ», «Заслуженный работник культуры РФ». Также он награжден Почетным знаком «За заслуги перед Рязанской областью», медалью Н.Н. Чумаковой.