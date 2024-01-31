Скончался худрук оркестра русских народных инструментов «МКЦ Рязани»

Умер художественный руководитель оркестра русских народных инструментов МБУК «МКЦ Рязани», заслуженный работник культуры РФ Александр Лаврухин. Об этом сообщили в группе «МБУК «МКЦ г. Рязани».
Лаврухин окончил Калужское музыкальное училище и Нижегородскую государственную консерваторию. В 1972 году приехал работать в Рязанское музыкальное училище.
За все время работы он подготовил более 200 специалистов: баянистов, аккордеонистов, дирижеров. Его ученики — лауреаты всероссийских, региональных и областных конкурсов.
«В 1973 году Лаврухин создал оркестр баянов, которым руководил на протяжении 27 лет. Оркестр вел интенсивную концертную деятельность, его отличал высокий исполнительский уровень, владение обширным репертуаром», — указано в посте.
Также Лаврухин консультировал оркестры русских народных инструментов области и был членом Общественного совета при управлении культуры администрации города Рязани.
«Много времени Александр Иванович уделял методической работе. Им были разработаны программы дисциплин «Дирижирование» и «Инструментовка», где были учтены все особенности преподавания этих предметов», — отмечено в посте.
Александр Лаврухин награжден Почетными грамотами Министерства культуры СССР и РСФСР, министерства культуры Рязанской области, Почетными знаками «За отличные успехи в среднем специальном образовании», «За достижения в самодеятельном искусстве», «За отличную работу в культурно-просветительных учреждениях профсоюзов». Он был удостоен званий «Почетный работник среднего профессионального образования РФ», «Заслуженный работник культуры РФ». Также он награжден Почетным знаком «За заслуги перед Рязанской областью», медалью Н.Н. Чумаковой.