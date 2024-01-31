Скончался худрук оркестра русских народных инструментов «МКЦ Рязани»

Он был заслуженным работником культуры РФ.

Умер художественный руководитель оркестра русских народных инструментов МБУК «МКЦ Рязани», заслуженный работник культуры РФ Александр Лаврухин. Об этом сообщили в группе «МБУК «МКЦ г. Рязани».

Лаврухин окончил Калужское музыкальное училище и Нижегородскую государственную консерваторию. В 1972 году приехал работать в Рязанское музыкальное училище.

За все время работы он подготовил более 200 специалистов: баянистов, аккордеонистов, дирижеров. Его ученики — лауреаты всероссийских, региональных и областных конкурсов.

«В 1973 году Лаврухин создал оркестр баянов, которым руководил на протяжении 27 лет. Оркестр вел интенсивную концертную деятельность, его отличал высокий исполнительский уровень, владение обширным репертуаром», — указано в посте.

Также Лаврухин консультировал оркестры русских народных инструментов области и был членом Общественного совета при управлении культуры администрации города Рязани.

«Много времени Александр Иванович уделял методической работе. Им были разработаны программы дисциплин «Дирижирование» и «Инструментовка», где были учтены все особенности преподавания этих предметов», — отмечено в посте.

Александр Лаврухин награжден Почетными грамотами Министерства культуры СССР и РСФСР, министерства культуры Рязанской области, Почетными знаками «За отличные успехи в среднем специальном образовании», «За достижения в самодеятельном искусстве», «За отличную работу в культурно-просветительных учреждениях профсоюзов». Он был удостоен званий «Почетный работник среднего профессионального образования РФ», «Заслуженный работник культуры РФ». Также он награжден Почетным знаком «За заслуги перед Рязанской областью», медалью Н.Н. Чумаковой.