В Рязоблдуме прошла первая весенняя сессия депутатов

Глава регионального парламента Аркадий Фомин обозначил основные направления законотворческой деятельности на ближайшие месяцы.

В среду, 31 января, состоялось первое заседание весенней сессии Рязанской областной Думы. Перед рассмотрением основной повестки глава регионального парламента Аркадий Фомин обозначил основные направления законотворческой деятельности на ближайшие месяцы.

«Наш ориентир — это достижение национальных целей и выполнение задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным. 2024 год глава государства объявил Годом семьи. Поставлена задача — усилить государственную политику в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. На прошлой неделе Президент подписал Указ, в котором установлен единый статус многодетных семей и единый перечень федеральных мер социальной поддержки. Дополнительные инструменты поддержки рекомендовано разработать регионам», — сказал Фомин.

Председатель областной Думы акцентировал внимание на оказании помощи участникам СВО и членам их семей. Он сообщил, что в настоящий момент рассматривается инициатива об освобождении жен и родителей погибших бойцов от уплаты транспортного налога. В 2023 году данная льгота была введена для участников специальной военной операции.

Глава парламента также отметил, что в декабре Государственной Думой в первом чтении был принят законопроект, дающий субъектам право запрещать продажу пива и других слабоалкогольных напитков в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

«Наливайки» не смогут работать по принципу «днем — магазин, а ночью — кафе». Мы знаем, что эта тема волнует людей. Депутаты получают немало обращений. После принятия федерального закона нам предстоит разработать соответствующие региональные нормативные акты", — уточнил Аркадий Фомин.

В числе вопросов, которые парламентарии рассмотрят в весеннюю сессию — состояние коммунальной инфраструктуры. Спикер законодательного собрания подчеркнул, что, несмотря на значительные средства, выделяемые в последнее время на модернизацию ЖКХ, проблема изношенности сетей остается актуальной. Аркадий Фомин предложил на площадке областной Думы провести «правительственный час» с участием профильных министерств и ведомств, ресурсоснабжающих и контролирующих организаций.

Депутаты также проанализируют эффективность инвестиционной политики региона, мероприятия по государственному ветеринарному и фитосанитарному надзору, обсудят цифровизацию различных сфер, развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, подготовку к проведению весенне-полевых работ и летнему отдыху детей. В законодательной повестке — вопросы, связанные с выполнением социальных обязательств перед жителями области, в том числе касающиеся обеспечения жильем детей-сирот. Ряд изменений планируется внести в региональное налоговое законодательство.

Аркадий Фомин напомнил, что в марте 2024 года Рязанской областной Думе исполняется 30 лет. За три десятилетия депутатами было принято почти три с половиной тысячи законов.

«Каждый новый созыв Думы наращивал и совершенствовал правовую базу для развития региона, укрепления его экономического потенциала, повышения качества жизни людей. Хочу пожелать всем дальнейших успехов и плодотворной совместной работы!» — рассказал Фомин.