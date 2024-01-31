Рязанец вернулся из украинского плена

Все военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России, где им будет оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

Рязанец вернулся из украинского плена. Об этом на своей странице написала уполномоченная по правам человека Наталья Епихина.

«Долгожданный обмен военнопленными состоялся. Пока информация только об одном вернувшемся рязанце», — отмечается в посте.

Все вернувшиеся военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России, где им будет оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

Напомним, ранее минобороны отчиталось об обмене российских и украинских пленных.