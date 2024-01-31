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Рязанцев предупредили о рейдах ГИБДД

В среду, 31 января, сотрудники Госавтоинспекции проводят в Рязанской области комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений Правил дорожного движения, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Согласно ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ за выезд на полосу встречного движения предусмотрено лишение права управления транспортным средством на срок от четырех до шести месяцев, либо штраф в размере 5000 рублей.