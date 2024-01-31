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Рязанцам рассказали о плюсах свадьбы не в сезон

Традиционно большинство свадеб играются с июня по сентябрь, в оставшуюся часть года их количество уменьшается. Банкетный комплекс Rock City обладает более чем двадцатилетним опытом в приеме и организации мероприятий, поэтому с удовольствием поделится своим мнением на этот счет. А еще расскажет о специальных предложениях и акциях, которые приготовили для тех, кто организует свое торжество с января по май.

В чем же выгода свадьбы не в сезон?

  1. Возможность забронировать свадебных специалистов за более короткий срок. Можно нанять организатора, фотографа, декоратора и иных специалистов за пару месяцев, а то и меньше. То же самое с выбором площадки, все это из-за отсутствия ажиотажа.

  2. Дешевле многие позиции бюджета на торжество. Начиная с артистов и все тех же свадебных специалистов и заканчивая скидками и акциями от площадок.

  3. Особый антураж времени года. Зимние и весенние свадьбы отличаются от летних оформлением, стилистикой и погодными условиями.

Если вы еще не уверены, организовывать ли торжество не в сезон, вот вам приятные бонусы от нашей площадки:

— При бронировании любого из наших залов на мероприятия с марта по май мы оплатим вам любого ведущего из нашего города;

— При бронировании залов банкетного комплекса Rock City с воскресенья по четверг на 2024 год — дарим фуршет;

— При бронировании нашего нового зала White Hall с января по февраль 2024 мы дарим вам пирамиду из бокалов с шампанским в подарок.

Ждём вас в любое время года в своих банкетных залах: Victory Hall, Silver Hall и White Hall. Подробную информацию про банкетные залы и акции вы сможете найти на: rockcity-rzn.ru