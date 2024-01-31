Россиянам рассказали об изменении тактики телефонных мошенников

В последнее время телефонные мошенники стали чаще прибегать к предварительному изучению потенциальной жертвы. Речь идет в том числе о просмотре профиля в социальных сетях, круга друзей, места работы. Также мошенники стали интересоваться материальным положением жертвы и оценивать, на какую сумму человек может оформить кредит.

Россиянам рассказали об изменении тактики телефонных мошенников. Об этом рассказал зампред ЦБ Герман Зубарев. Его цитирует газета « Известия ».

По его словам, за последние несколько месяцев телефонные мошенники стали менять тактику обмана потенциальных жертв. Мошенники активно прибегают к персонификации и подделывают голоса родных или близких жертвы.

Зубарев отметил, что в последнее время телефонные мошенники стали чаще прибегать к предварительному изучению потенциальной жертвы. Речь идет в том числе о просмотре профиля в социальных сетях, круга друзей, места работы. Также мошенники стали интересоваться материальным положением жертвы и оценивать, на какую сумму человек может оформить кредит.

«После этого под характеристики жертвы разрабатывается индивидуальный сценарий обмана с использованием современных технологий. Например, мошенники могут создать поддельные Telegram-аккаунты руководителей компании, в которой работает жертва, а также создавать голосовые сообщения от имени родственников или близких человека. Уже после этого с жертвой связываются по телефону и обманывают по стандартной схеме», — заключил Зубарев.