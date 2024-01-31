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Россиянам рассказали об изменении тактики телефонных мошенников
В последнее время телефонные мошенники стали чаще прибегать к предварительному изучению потенциальной жертвы. Речь идет в том числе о просмотре профиля в социальных сетях, круга друзей, места работы. Также мошенники стали интересоваться материальным положением жертвы и оценивать, на какую сумму человек может оформить кредит.

Россиянам рассказали об изменении тактики телефонных мошенников. Об этом рассказал зампред ЦБ Герман Зубарев. Его цитирует газета «Известия».

По его словам, за последние несколько месяцев телефонные мошенники стали менять тактику обмана потенциальных жертв. Мошенники активно прибегают к персонификации и подделывают голоса родных или близких жертвы.

Зубарев отметил, что в последнее время телефонные мошенники стали чаще прибегать к предварительному изучению потенциальной жертвы. Речь идет в том числе о просмотре профиля в социальных сетях, круга друзей, места работы. Также мошенники стали интересоваться материальным положением жертвы и оценивать, на какую сумму человек может оформить кредит.

«После этого под характеристики жертвы разрабатывается индивидуальный сценарий обмана с использованием современных технологий. Например, мошенники могут создать поддельные Telegram-аккаунты руководителей компании, в которой работает жертва, а также создавать голосовые сообщения от имени родственников или близких человека. Уже после этого с жертвой связываются по телефону и обманывают по стандартной схеме», — заключил Зубарев.