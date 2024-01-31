Россиян предупредили о мощной магнитной буре из-за радиационного шторма

Такое явление может спровоцировать помехи в радиосвязи и работе навигации.

После вспышки на Солнце на Земле начался радиационный шторм, который увеличился до значения S2 по пятибалльной шкале. Такое явление может спровоцировать помехи в радиосвязи и работе навигации. Об этом пишет РЕН.ТВ.

Как уточнили в Лаборатории солнечной астрономии, выброс корональной массы заденет магнитосферу Земли, в связи с этим возможна сильная геомагнитная буря мощностью до восьми баллов из девяти. Это грозит проблемами с сердцем и сосудами, слабостью и головной болью для метеозависимых людей.