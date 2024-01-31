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Российские ученые разработали модель летающего такси
Изобретение запатентовано.

Российские инженеры разработали модель одноместного летательного аппарата «Пчелка» с низким расходом топлива, его можно будет использовать, например, как такси или каршеринг, сообщили РИА Новости в Национальной технологической инициативе.

«Российские инженеры разработали одноместный летательный аппарат для городской аэромобильности „Пчелка“, который представляет собой гибрид автожира и бикоптера», — рассказали разработчики.

Благодаря вертикальному взлету и посадке, а также способности безопасно приземлиться при отказе двигателей, аппарат сможет использоваться в городе, а наличие автопилота освободит от необходимости прав на его управление.

«Использовать такие аппараты смогут граждане для индивидуального перемещения, как такси или как каршеринг. В режиме беспилотного такси — пассажир садится в него, на дисплее выбирает точку пункта назначения, и аппарат доставляет его до места. Также им можно будет управлять в ручном режиме, но это потребует от пассажира получения удостоверения пилота на управление воздушным средством», — заключил лидер проекта Александр Осинин.

Преимуществами является низкий расход топлива и высокий уровень безопасности полета по сравнению с мультикоптерами и вертолетами.

Изобретение запатентовано.