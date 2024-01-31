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Российские банки отбили более 20 миллионов попыток похитить деньги клиентов
Об этом сообщил зампред ЦБ Герман Зубарев.

За девять месяцев 2023 года российские банки отбили более 20 миллионов попыток похитить деньги клиентов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на зампреда Банка России Германа Зубарева.

По данным статистики издания, учреждения спасли 3,3 триллиона рублей.

«Тем не менее мошенникам удалось похитить почти 11,8 млрд рублей. Мы будем и дальше повышать требования к качеству антифрод-систем банков», — сказал Зубарев.

Он добавил, что в последние годы регулятор принимает вместе с банками системные меры для уменьшения ущерба клиентам от действий злоумышленников.

«В 2022 году количество мошеннических списаний уменьшилось впервые за семь лет, хотя сумма похищенных денег выросла примерно на 4%. Тогда мошенники похитили 14,2 млрд рублей. Статистика о потерях за 2023 год еще готовится. Но мы видим положительный тренд снижения доли мошеннических операций в общем объеме переводов», — рассказал зампред ЦБ.

Так, по его словам, за девять месяцев 2023 года люди сделали перечисления почти на 133 трлн рублей, мошенникам из этой суммы досталось примерно 11 млрд рублей, или 0,0085%.