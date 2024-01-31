Шесть рязанских улиц останутся 1 февраля без холодной воды

Об этом сообщили в городском «Водоканале».

Шесть улиц Рязани останутся без холодной воды. Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».

В четверг, 1 февраля, с 9:00 до 17:00 ресурса не будет по адресам:

улица Вознесенская, дом № 36;

улица Садовая, дома №№ 34, 35, 37, 39, 42а, 42б;

улица Свободы, дома №№ 28, 30 (ГКУ ОМЦ РЕЗЕРВ), 32 (ГКУ ОМЦ РЕЗЕРВ), 35, 37, 39, 43, 45, 49 — (Минимущества Рязанской области), 50, 51, 52/2, 53 (Отделение пенсионного и соцстрахования РФ по Рязанской области), 53а, 53б, 57 (Рязанский художественный музей);

улица Щедрина, дома №№ 15, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 27а, 31, 31б, 32, 33, 34, 35, 37, 36, 40, 44;

переулок Войкова, дома №№ 1, 3;

улица Юбилейная, дом № 15а (пожарная часть № 4).

Подачу холодной воды снизят по адресам: