Шесть рязанских улиц останутся 1 февраля без холодной воды
Об этом сообщили в городском «Водоканале».
Шесть улиц Рязани останутся без холодной воды. Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».
В четверг, 1 февраля, с 9:00 до 17:00 ресурса не будет по адресам:
- улица Вознесенская, дом № 36;
- улица Садовая, дома №№ 34, 35, 37, 39, 42а, 42б;
- улица Свободы, дома №№ 28, 30 (ГКУ ОМЦ РЕЗЕРВ), 32 (ГКУ ОМЦ РЕЗЕРВ), 35, 37, 39, 43, 45, 49 — (Минимущества Рязанской области), 50, 51, 52/2, 53 (Отделение пенсионного и соцстрахования РФ по Рязанской области), 53а, 53б, 57 (Рязанский художественный музей);
- улица Щедрина, дома №№ 15, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 27а, 31, 31б, 32, 33, 34, 35, 37, 36, 40, 44;
- переулок Войкова, дома №№ 1, 3;
- улица Юбилейная, дом № 15а (пожарная часть № 4).
Подачу холодной воды снизят по адресам:
- 1-й Аллейный проезд, дома №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 38, 40, 5, 6, 7, 8, 9;
- 1-й Дягилевский проезд, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- 2-й Аллейный проезд, дома №№ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 34, 36, 37, 4, 41, 43, 45, 5, 6, 7, 9;
- 2-й Дягилевский проезд, дома №№ 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 2/15, 20, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 4, 8, 9;
- 3-й Аллейный проезд, дома №№ 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 5, 6;
- 3-й Дягилевский проезд, дома №№ 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22/11, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 33, 37, 39, 4, 41, 47, 49, 5, 53, 59, 6, 8, 9;
- 4-й Аллейный проезд, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 3, 30, 32, 5, 8;
- 4-й Дягилевский проезд, дома №№ 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 14а, 16, 17, 19, 2, 20/19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 4, 5, 6, 8 корпус 1, 8, 9;
- 5-й Аллейный проезд д. 10, 11/24, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27 корпус 1, 3, 30, 31, 32, 4, 40, 5, 6, 7, 9;
- 5-й Дягилевский проезд д. 1, 11, 14 корпус 1, 14, 17/18, 21, 23, 24, 25, 3, 37, 5 корпус 1, 5, 8 корпус 2, 9 корпус 1, 9;
- 6-й Аллейный проезд, дома №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25а, 26, 26а, 27, 29, 3, 30, 32, 33, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- 8-й Аллейный проезд, дома №№ 1/75, 1, 10, 11, 12, 13/55, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/58, 24, 3, 4, 6, 7, 8, 9;
- улица Аллейная, дома №№ 10, 11, 12/23, 14, 16, 18/29, 18, 1а, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3/31, 30, 32, 34, 4, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 5/32, 50, 51, 52, 53/26, 54/43, 55, 56/66 (Школа № 30), 57, 6/21, 60, 62, 64/24, 66, 68/23, 7, 7а, 8, 9;
- улица Дягилевская, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/7, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24/7, 25, 27, 28, 28а, 29, 3, 30, 31/6, 32, 34/32, 36, 37, 39, 4, 40/32, 41, 42, 43, 44/31, 45, 46, 49, 5, 51, 53, 54/64 (ГКБ № 10), 54/64 (Городская детская поликлиника № 6), 56/31, 6, 60, 62, 64/12, 66, 68 корпус 1, 7, 70, 73 корпус 1, 73 корпус 2, 73, 74, 77, 78 корпус 1, 78, 78б, 79, 8, 81, 83/2, 85/1, 9.