Путин заявил, что демилитаризованную зону на Украине будут отодвигать

Для того, чтобы гарантировать безопасность российских городов.

На встрече с доверенными лицами президент России Владимир Путин заявил, что демилитаризованная зона на Украине будет проходить так, чтобы гарантировать безопасность российских городов. Об этом пишет «АиФ».

Он отметил, что параметры зоны должны учитывать радиус поражения иностранных систем дальнего пуска, которые могут использоваться украинскими властями.

По словам политика, российская армия будет отодвигать границы зоны так, чтобы защитить жизненно важные объекты в городах. Задача военнослужащих — защитить Родину и население.