Путин назвал соотношение российских и украинских пленных

И выразил готовность продолжать обмен пленными.

Президент России Владимир Путин 31 января на встрече с доверенными лицами сообщил, что соотношение российских и украинских пленных составляет примерно один к десяти. Об этом пишет ТАСС.

«У нас соотношение людей, которые находятся в России, [и] наших ребят, которые находятся на Украине, — ну, один к десяти, наверное. Даже больше: у нас — тысячи, у них — несколько десятков, сотни, может», — сказал Путин.

Также глава государства подтвердил готовность продолжать обмен пленными.

«Но мы все равно своих ребят будем забирать, если украинская сторона, конечно, готова. А они нам все время дают сигнал о том, что готовы. Ну, готовы — пожалуйста. Это их дело, как поступать с их военнослужащими», — отметил Путин.

Ранее сообщали, что рязанец вернулся из украинского плена.