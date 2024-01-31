Прокуратура в 2024 году нашла в Рязанской области более 100 нарушений по уборке дорог и дворов
Об этом на брифинге рассказал прокурор региона Дмитрий Коданев.
В Рязанской области прокуратура нашла с начала 2024 года более 100 нарушений по уборке дорог и дворов. Об этом на брифинге заявил прокурор региона Дмитрий Коданев.
По его словам, больше всего жалоб поступает на состояние дорог и дворов в Рязани.
Уточняется, что после последних публикаций в сми и соцсетях фото и комментариев о неубранном снеге, прокуратура в пятницу, 26 января, направила дополнительное поручение устранить недостатки. Коданев отметил, что жалобы на нечищенные дороги находятся под особым контролем прокуроров.