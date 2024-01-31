Появились подробности задержания 20-летнего рязанца, который напал на девушку с ножом

Кроме разбоя, с сообщником они угнали автомобиль, еще один взломали.

В понедельник, 29 января, около 22:15, в полицию позвонила 34-летняя местная жительница и сообщила, что около одного из домов на Михайловском шоссе на нее напал неизвестный с ножом. Злоумышленник подбежал сзади, приставил к горлу нож, причинив женщине порез, выхватил сумку, в которой были деньги и пластиковые карты, после чего скрылся. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

На адрес выехали оперативники уголовного розыска. Они обследовали место происшествия, опросили очевидце и изучили записи камер видеонаблюдения.

Установлено, что к совершению разбоя причастен 20-летний рязанец, ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков. Начался розыск злоумышленника.

Во вторник, 30 января, в полицию поступила информация, что у другого дома на Михайловском шоссе угнали автомобиль ВАЗ-2104, а вторая машина этой же модели вскрыта и из нее украли аккумулятор.

Оперативники установили, что к кражам причастен все тот же подозреваемый в разбое и его 28-летний приятель.

На розыск злоумышленников и автомобиля были направлены значительные силы полиции, в Рязани вводился план «Перехват».

В Индустриальном переулке правоохранители остановили подходивший под ориентировку автомобиль. За рулем находился нетрезвый 28-летний уроженец Средней Азии и 20-летний разыскиваемый за разбой. Их задержали.

Отмечается, что злоумышленники познакомились в СИЗО и после освобождения продолжили общение.

Возбуждены уголовные дела.