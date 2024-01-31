Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 31
-1°
Чтв, 01
Птн, 02
ЦБ USD 89.29 -0.32 31/01
ЦБ EUR 96.79 -0.19 31/01
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 2024 15:29
2 138
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
8 039
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
9 008
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
12 января 15:03
12 042
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Появились подробности задержания 20-летнего рязанца, который напал на девушку с ножом
Кроме разбоя, с сообщником они угнали автомобиль, еще один взломали.

В понедельник, 29 января, около 22:15, в полицию позвонила 34-летняя местная жительница и сообщила, что около одного из домов на Михайловском шоссе на нее напал неизвестный с ножом. Злоумышленник подбежал сзади, приставил к горлу нож, причинив женщине порез, выхватил сумку, в которой были деньги и пластиковые карты, после чего скрылся. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

На адрес выехали оперативники уголовного розыска. Они обследовали место происшествия, опросили очевидце и изучили записи камер видеонаблюдения.

Установлено, что к совершению разбоя причастен 20-летний рязанец, ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков. Начался розыск злоумышленника.

Во вторник, 30 января, в полицию поступила информация, что у другого дома на Михайловском шоссе угнали автомобиль ВАЗ-2104, а вторая машина этой же модели вскрыта и из нее украли аккумулятор.

Оперативники установили, что к кражам причастен все тот же подозреваемый в разбое и его 28-летний приятель.

На розыск злоумышленников и автомобиля были направлены значительные силы полиции, в Рязани вводился план «Перехват».

В Индустриальном переулке правоохранители остановили подходивший под ориентировку автомобиль. За рулем находился нетрезвый 28-летний уроженец Средней Азии и 20-летний разыскиваемый за разбой. Их задержали.

Отмечается, что злоумышленники познакомились в СИЗО и после освобождения продолжили общение.

Возбуждены уголовные дела.