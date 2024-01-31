Полицейские задержали рязанца, который находился в федеральном розыске

Патрульные полицейские доставили задержанного в отдел МВД.

Во вторник, 30 января, сотрудники ППС на улице Великанова обратили внимание на подозрительного мужчину. Об этом пишет УМВД по региону.

Прохожий при виде полицейских начал отворачиваться и ускорил шаг. Правоохранители остановили его и попросили предъявить документы.

Установлено, что 37-летний житель областного центра находился в федеральном розыске. Он был осужден по ч. 1 ст. 228 УК РФ, в качестве наказания ему назначили обязательные работы, от которых злоумышленник уклонялся.

Патрульные полицейские доставили задержанного в отдел МВД России по Московскому району города Рязани для дальнейшего разбирательства и передачи инициаторам розыска.