Под Тюменью водитель уснул за рулем и устроил смертельное ДТП

На трассе Курган — Тюмень водитель иномарки уснул за рулем, выехал на встречную и столкнулся с Opel. В результате ДТП погибла пассажирка одного из автомобилей. Об этом сообщили в telegram-канале Госавтоинспекции Тюменской области.

«На 183-м километре автодороги Курган — Тюмень автомобиль Kia выехал на встречную полосу, предварительно, 35-летний водитель иномарки уснул за рулем. Произошло столкновение с автомобилем Opel. От удара его отбросило еще на один Kia», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате аварии погибла пенсионерка. Водитель и второй пассажир иномарки ранены. Обстоятельства аварии устанавливаются.