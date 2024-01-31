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Песков заявил о новой угрозе НАТО для России
Это крупнейшие учения НАТО вблизи российских границ.

Крупнейшие учения НАТО вблизи российских границ — это угроза России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами, пишет URA.RU.

«Воспринимаем это как угрозу. Это конфронтация. Альянс задумывался и формировался под управлением США как инструмент конфронтации. Это угроза для нас, соответствующие меры постоянно принимаются. Неустанно наблюдаем, как альянс двигает свою военную инфраструктуру к нашим границам», — заявил он.

31 января НАТО начала учения вблизи границы с Россией. Они стали самыми масштабными со времен холодной войны. Steadfast Defender-2024 будут идти четыре месяца — с 31 января по 31 мая. В них задействованы сотни единиц техники и почти 100 тысяч военных из всех стран НАТО.