На улице Павлова в Рязани восстановили прежнюю схему движения

Такое решение власти приняли из-за многочисленных обращений рязанцев.

На улице Павлова в Рязани восстановили прежнюю схему движения. Об этом сообщает сайт мэрии.

Такое решение власти приняли из-за многочисленных обращений рязанцев.

«Принято решение о восстановлении прежней схемы движения на улице Павлова с организацией пешеходной зоны у музея», — написали в сообщении.

31 января вазоны, ограничивающие движение транспорта, переставили на площадку у музея, также было установлены соответствующие дорожные знаки, разрешен заезд на улицу Павлова со стороны Первомайского проспекта.