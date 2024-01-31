На улице Павлова в Рязани восстановили прежнюю схему движения
Такое решение власти приняли из-за многочисленных обращений рязанцев.
На улице Павлова в Рязани восстановили прежнюю схему движения. Об этом сообщает сайт мэрии.
Такое решение власти приняли из-за многочисленных обращений рязанцев.
«Принято решение о восстановлении прежней схемы движения на улице Павлова с организацией пешеходной зоны у музея», — написали в сообщении.
31 января вазоны, ограничивающие движение транспорта, переставили на площадку у музея, также было установлены соответствующие дорожные знаки, разрешен заезд на улицу Павлова со стороны Первомайского проспекта.