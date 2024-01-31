Мошенники оформили на жителя Рязанской области кредит и украли у него деньги

Возбуждено уголовное дело.

Мошенники оформили на прончанина кредит и украли у него деньги. Возбуждено уголовное дело, пишет издательство «Пресса» .

По предварительным данным, 60-летний мужчина ответил на видеозвонок с незнакомого номера в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской). Девушка представилась сотрудником банка. Она рассказала, что от его имени якобы поступила заявка на кредит и ее необходимо подтвердить.

Прончанин рассказал, что он не оставлял никакой заявки. Ему предложили варианты «отмены мошеннических действий». На телефон мужчины начали приходить сообщения с кодами. Он никому не сообщал их — только открывал и читал. При этом он не знал, что так на устройство можно загрузить вредоносную программу, позволяющую дистанционно, на расстоянии, действовать в банковском приложении от его имени. Позже сообщения самоудалились.

В результате на прочанина оформили кредит на 99 тысяч рублей, а деньги мошенники перевели себе.