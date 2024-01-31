Минобороны отчиталось об обмене российских и украинских пленных

195 пленных российских солдат поменяли на 195 украинских.

Минобороны отчиталось об обмене российских и украинских пленных. Информация появилась в Telegram-канале ведомства.

«31 января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы ровно 195 военнопленных ВСУ», — указали представители министерства.

Освобожденных солдат доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны РФ. Специалисты окажут освобожденным военным необходимую медицинскую и психологическую помощь, констатировали в министерстве.

Позже издание РБК написало, что, по словам Владимира Зеленского, на Украину вернулись 207 человек, среди них военные и гражданские.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что после атаки на самолет Ил-76 обмен пленными мог быть поставлен на паузу.