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«Капитал-Строитель жилья» принял участие в уборке снега с улиц Рязани

В этом году количество снегопадов в нашем городе бьет все рекорды. Каждую ночь и утро жители выходят из дома, чтобы увидеть, что белый покров снова покрыл улицы и дороги. Несмотря на то, что снег ложится так густо, уборка проходит регулярно благодаря сплоченному сотрудничеству различных организаций. Например, застройщик «Капитал-Строитель жилья» регулярно предоставляет снегоуборочную технику, которая помогает своевременно очищать улицы от снежного покрова.

Благодаря усилиям коммунальных служб и поддержке частных компаний, горожане могут быть уверены, что улицы будут проезжаемы, а тротуары проходимы в любую погоду. Это позволяет жителям города сохранить мобильность и продолжать свои повседневные дела.

Однако, несмотря на все усилия, водителям стоит быть бдительными на дорогах и уважать работу снегоуборочных служб. Парковка машины в разрешенных местах поможет уборочной технике более эффективно убирать снег, сделав город более безопасным для всех.

Надеемся, что благодаря совместным усилиям и доброй воле всех жителей, уборка снега будет проходить успешно, а наши улицы будут чистыми и безопасными.

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