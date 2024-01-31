Госдума приняла законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

Мера коснется только того имущества, которое «нажито преступным путем» или используется для финансирования незаконной деятельности.

Госдума приняла законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ. Об этом сообщил спикер ведомства Вячеслав Володин.

Депутаты поясняли, что, в отличие от практики конфискации в СССР, здесь речь идет не о «любых деньгах или имуществе». Мера коснется только того имущества, которое «нажито преступным путем» или используется для финансирования незаконной деятельности.

Ранее закон приняли в первом чтении.