Глава ЕС заявил, что дальнейшая помощь Украине будет обсуждаться в строгой секретности
Глава ЕС также признал, что в Брюсселе констатируют «дисбаланс с боеприпасами» в пользу России.
Глава ЕС заявил, что дальнейшая помощь Украине будет обсуждаться в строгой секретности. Об этом Жозеп Боррель заявил в среду, 31 января.
«Это будет закрытое обсуждение исключительно между министрами, учитывая конфиденциальный характер информации, которой мы намерены делиться друг с другом», — сказал Боррель.
Глава ЕС также признал, что в Брюсселе констатируют «дисбаланс с боеприпасами» в пользу России.