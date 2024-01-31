Глава ЕС заявил, что дальнейшая помощь Украине будет обсуждаться в строгой секретности

Глава ЕС также признал, что в Брюсселе констатируют «дисбаланс с боеприпасами» в пользу России.

Глава ЕС заявил, что дальнейшая помощь Украине будет обсуждаться в строгой секретности. Об этом Жозеп Боррель заявил в среду, 31 января.

«Это будет закрытое обсуждение исключительно между министрами, учитывая конфиденциальный характер информации, которой мы намерены делиться друг с другом», — сказал Боррель.

Глава ЕС также признал, что в Брюсселе констатируют «дисбаланс с боеприпасами» в пользу России.